Україна планує оформити своп із Росією

Україна планує підписати договір своп із Росією. Про це заявив голова Національного банку України Сергій Арбузов в інтерв'ю, оприлюдненому на сайті регулятора.

“Ми плануємо підписати своп із Росією. Ми маємо величезний товарооборот із цим партнером. Якщо ми переведемо всі розрахунки, товарооборот приблизно 50 млрд дол., то це буде величезний своп між нашими банками”, - сказав С.Арбузов.

Також Нацбанк планує відновити переговори про можливе підписання договору своп із Білоруссю.

С.Арбузов також зазначив, що в разі потреби сума підписаного договору своп із Народним банком Китаю може бути збільшена.

“Ця сума вся буде задіяна нашими підприємствами. Якщо не вистачить, ми зможемо збільшити суму цього контракту. На сьогодні ми підписали контракт на суму 20 млрд грн, це близько 15 млрд юанів, або 2,3 млрд дол., - сказав С.Арбузов. - Ця сума з'явилася після опитування, яке ми провели спільно з комерційними банками... Це приблизно та сума, яка необхідна нашій економіці”.

За його словами, сума може бути збільшена в рамках уже підписаного контракту.

“Це дуже зручно для нашої країни, тому ми продовжуватимемо підписувати свопи з нашими бізнес-партнерами”, - сказав С.Арбузов.

Говорячи про взаємовідносини з Китаєм, голова Нацбанку зазначив, що є домовленість довести обсяг товарообороту з цією країною до 10 млрд дол. і угода своп цьому сприятиме, оскільки підприємства обох країн не наражатимуться на валютні ризики, пов'язані з курсом третьої валюти.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Національний банк України і Народний банк Китаю в Пекіні підписали трирічну валютну угоду своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.).

“Ця угода ставить завдання покращити двосторонню фінансову кооперацію, сприятиме розвитку торгівлі та інвестиціям, і підтримує регіональну фінансову стабільність”, - йдеться в повідомленні центробанку Китаю.

Нагадаємо, що в листопаді 2011 року українська делегація в ході візиту до Китаю домовилася про підписання угоди про здійснення угод валютний своп.

***Валютний своп - це комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакову суму з різними датами валютування. Стосовно свопу дата виконання більш близької угоди називається датою валютування, а дата виконання більш віддаленої за терміном зворотної угоди - датою закінчення свопу (maturity). Велика частина угод валютний своп укладається на період до 1 року.