ВР ввела п'яту й шосту групи платників єдиного податку

Верховна Рада ввела п'яту і шосту групи платників єдиного податку.

Відповідний Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо Державної податкової служби і у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)» (регістр. №10224) прийнято сьогодні, 5 липня, парламентом.

Так, у п'яту групу «спрощенців» потраплять фізособи-підприємці, які протягом календарного року відповідають таким критеріям: кількість найнятих робітників не перевищує 20; обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Шоста група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом року відповідають таким критеріям: чисельність працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Для цих груп встановлюється ставка єдиного податку в розмірі 7% доходу в разі сплати ПДВ і 10% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

У разі виходу за граничні розміри доходів представники третьої та четвертої груп можуть наступного року обрати відповідно п'яту й шосту групи. При цьому за попередній рік третя група повинна сплатити податок за надмірний дохід за ставкою 15%, а четверта – за подвоєною ставкою (на сьогодні 3% і 5% залежно від сплати ПДВ).

У випадку, якщо підприємці з п'ятої групи перевищать обсяги доходу, то повинні будуть сплатити податок із надлишку за ставкою 15%, якщо дохід перевищили підприємці з шостої групи – за подвоєною ставкою, а наступного року вони зобов'язані будуть перейти на загальну систему оподаткування.