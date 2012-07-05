ДПСУ розслідує справу щодо керівників однієї з найбільших торгових мереж Харкова

Головне слідче управління Державної податкової служби України (ДПСУ) розслідує кримінальну справу щодо керівників трьох підприємств Харківської області, які ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, — 36,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, керівники цих підприємств перерахували на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання 221 млн грн за поставлені товарно-матеріальні цінності. «Поставки товарів відбувалося тільки «на папері», що дозволило порушникам незаконно віднести до складу податкового кредиту суму податку на додану вартість у розмірі 36,5 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету зазначених коштів», - відзначають у прес-службі Держподатслужби.

У рамках розслідування кримінальної справи і відповідно до постанов суду від 4 липня 2012 року слідчі податкової міліції ДПСУ в м. Харків провели обшуки в офісних і службових приміщеннях трьох харківських підприємств.

В інтернет-виданнях припускають, що може йтися про торгову мережу «Таргет». УНІАН звернувся до керівництва мережі, але там спростовують заяву про ухилення від оподаткування. Прес-служба мережі готує офіційну заяву з даного приводу.