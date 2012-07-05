ДПСУ переходить від фіскальної до сервісної функції, але система адміністрування податків залишається складною - експерт

Державна податкова служба України (ДПСУ) переходить від фіскальної до сервісної функції, але система адміністрування податків сьогодні залишається досить складною.

Таку думку висловив партнер юридичної компанії «Ващенко, Бугай та партнери», адвокат Володимир Ващенко, коментуючи поліпшення співпраці бізнесу з податковими органами.

«Олександр Клименко (голова ДПСУ - УНІАН) чітко позначив, що податкова служба сьогодні відходить у своїй стратегії розвитку від фіскального органу до сервісної служби», - зазначив він. За словами В.Ващенка, відмінність полягає в тому, що мета ДПСУ на сьогодні не наповнення бюджету, а надання послуг бізнесу щодо його податкового планування та щодо взаємодії з бізнесом і як результат - наповнення бюджету.

Юрист бачить поліпшення у відносинах бізнесу і податкових органів за останній час: «Є позитивні зміни. Податкова намагається максимально використовувати електронні системи подання податкової звітності. З травня цього року надаються безкоштовно вже ключі для подачі даної звітності, що для малого та середнього бізнесу досить суттєво».

Крім того, за його словами, на сайті податкової служби створено різні інформаційні джерела про партнерів із бізнесу, створено сервіс «Пульс податкової», за яким можна вирішити проблемні питання.

«У цілому податкову службу не можна розглядати у відриві від державної машини та державних органів, і неможливо створити рай в окремо взятій службі. Потрібні фундаментальні зміни в державній політиці у різних сферах - у митній, у регуляторній, у законодавчій», - сказав В.Ващенко.

Також, за його словами, крім офіційних податків, якими займаються податківці, є ще маса тіньових платежів, корупційний податок, який має суттєвий тиск на бізнес.

У той же час юрист відзначає складність системи адміністрування податків, «що породжує масу спірних моментів».

«Ще одна проблема, з якою стикається бізнес, - відсутність судового захисту в нинішній ситуації. Тобто звертатися до адміністративних судів у спорах з податковою практично стало безперспективним, знову ж корупційна складова», - резюмував В.Ващенко.