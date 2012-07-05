Янукович підписав закон про електронний реверсивний аукціон під час держзакупівель

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон передбачає, що процедура електронного реверсивного аукціону – процедура закупівлі в електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лоту), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в Інтернеті у режимі он-лайн з використанням електронного цифрового підпису.

Після опублікування замовником на веб-порталі уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону, претенденти, які зареєстровані на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошенні про проведення закупівлі, ознайомилися з документацією електронного реверсивного аукціону та мають намір взяти участь у закупівлі, протягом встановленого строку надсилають оператору електронного майданчика заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.

У ході торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники електронного реверсивного аукціону подають оператору електронного майданчика конкурентні заявки, які містять пропозиції щодо ціни закупівлі.

За результатами проведення процедури електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з іншим учасником.

Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов’язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт і послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів за поданням уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень.

Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим законом.

Засоби телекомунікації, що використовуються під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі електронного реверсивного аукціону та не обмежувати можливість замовників одержувати необхідні товари і послуги за найбільш низькими цінами.

З учасників процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З учасника, з яким укладено договір про закупівлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відбувається в робочий день, наступний за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок.

Точний час початку проведення аукціону встановлюється оператором електронного майданчика відповідно до регламенту електронного майданчика.

«Крок аукціону» становить від 0,5% до 3% початкової (максимальної) ціни договору або ціни окремого лоту (у разі визначення лоту).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 червня.