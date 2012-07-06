Центробанк Китаю вдруге за місяць знизив базові ставки

Центробанк Китаю вдруге за місяць знизив базові процентні ставки, пише The New York Times.

Ставка по кредитах буде знижена з 6,31% до 6% річних, ставка по депозитах - з 3,25% до 3%. Також китайський ЦБ дозволив банкам знижувати ставки по кредитах до 70% базової ставки замість нинішніх 80%.

8 червня Центробанк Китаю вперше з 2008 року знизив базові процентні ставки з метою підтримати свою економіку на тлі боргової кризи в Європі - основному ринку збуту для країни, пише «Газета.Ru».