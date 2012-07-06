Торгова група «Таргет» спростовує заяву ДПСУ про наявність податкового боргу

Торгова група «Таргет» спростовує заяву Державної податкової служби України (ДПСУ) про наявність податкового боргу, повідомили УНІАН у прес-службі групи.Згідно із заявою ТГ «Таргет», 4-5 липня 2012 року підприємства групи стали об'єктом податкової перевірки. Близько 150 перевіряючих, які прибули з Києва, з допомогою місцевих працівників ДПСУ і органів внутрішніх справ заблокували роботу головного офісу компанії, унеможливлюючи як здійснення банківських платежів, так і розрахунків з постачальниками. «Слідчі вилучали всі папери, організаційну і комп'ютерну техніку, тим самим під загрозу ставиться не тільки поточна діяльність, а й виплати заробітної плати кільком тисячам працівників ТГ «Таргет» у майбутньому», - наголошується в повідомленні прес-служби групи.

У ТГ «Таргет» пояснили, що податківці мотивували свої дії тим, що кілька великих підприємств, які входять до складу групи, серед яких «Аврора», «Індра», «Ювента», «Малахіт», «Лазурит» мають значний податковий борг. Цей висновок грунтується на тому, що ці підприємства мали у 2008 році відносини з нібито фіктивними ТОВ «ВІО груп-XXI» і ТОВ «Салтус груп-XXI», за допомогою яких ними був незаконно сформований податковий кредит.

У ТГ «Таргет» вважають, що така позиція не узгоджується з розпорядженнями чинного податкового законодавства.

«Всі первинні документи, одержані підприємствами від їх контрагентів, оформлені належним чином... Також при укладанні операцій з боку контрагентів були надані копії реєстраційних документів, які підтверджують їхній правовий статус, зокрема статус платника податків», - наголошується в повідомленні. Оскільки чинним законодавством за суб'єктами господарювання не закріплено ані права, ані обов'язку перевіряти достовірність даних, що містяться в будь-яких документах, наданих контрагентом (за наявності всіх обов'язкових реквізитів), твердження податківців про обізнаність підприємств про фіктивність ТОВ «ВІО груп-XXI» і ТОВ «Салтус груп-XXI» не має під собою жодного підґрунтя, упевнені в ТГ «Таргет».

Крім того, згідно зі ст.102 Податкового кодексу, контролюючий орган має право визначити платникові податків податкові зобов'язання протягом 1095 днів, наступних за останнім днем граничного терміну надання податкової декларації за звітний період. Після закінчення цього терміну, якщо податковий орган не визначить йому суму податкових зобов'язань, платник податків вважається вільним від обов'язків сплачувати відповідні кошти до бюджету. «Отже, термін давності для донарахувань податкових зобов'язань за взаємовідносинами із зазначеними контрагентами для підприємств закінчився у 2011 році», - сказано в повідомленні.

Також нині існують судові рішення, які набрали законної сили і які підтверджують правомірність формування податкового кредиту компаній «Малахіт» і «Ювента» за взаємовідносинами з ТОВ «Салтус груп-XXI».

«Це спростовує позицію Державної податкової служби про наявність у названих вище підприємств податкового боргу», - резюмують у групі.

Як повідомляв УНІАН, головне слідче управління ДПСУ розслідує кримінальну справу щодо керівників трьох підприємств Харківської області, які ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, — 36,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, керівники цих підприємств перерахували на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання 221 млн грн за поставлені товарно-матеріальні цінності. «Постачання товарів відбувалося тільки «на папері», що дало змогу порушникам незаконно віднести до складу податкового кредиту суму податку на додану вартість у розмірі 36,5 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету зазначеної суми коштів», - зазначають у прес-службі Держподатслужби.

В рамках розслідування кримінальної справи і відповідно до постанов суду від 4 липня 2012 року слідчі податкової міліції ДПСУ в м. Харкові провели обшуки в офісних і службових приміщеннях трьох харківських підприємств.