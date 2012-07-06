Азаров має вдосконалити держзакупівлю. Президент дав час до 1 жовтня

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову вдосконалити механізм здійснення державних закупівель.

Відповідне доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

Керівник уряду має забезпечити дотримання конкурентних умов відбору операторів електронних майданчиків для проведення державних закупівель за процедурою електронних реверсивних аукціонів.

Крім того, голова уряду має ужити за участю Антимонопольного комітету України заходів щодо розроблення, подання на розгляд Верховної Ради та супроводження у парламенті законопроекту про внесення змін до Закону «Про здійснення державних закупівель» стосовно дальшого розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель.

Прем’єр має передбачити удосконалення правових гарантій для реалізації замовниками державних закупівель права вибору процедур державних закупівель, у тому числі процедури електронних реверсивних аукціонів. Має бути враховане й визначення ефективного механізму гарантування збереження коштів, що забезпечують участь фізичних та юридичних осіб у електронних реверсивних аукціонах, розмежування функцій Уповноваженого органу з регулювання та координації сфери державних закупівель та із здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів. Передбачити слід й удосконалення механізму забезпечення права на оскарження учасниками електронних реверсивних аукціонів процедур державних закупівель.

Про результати цієї роботи М.Азаров має доповісти до 1 жовтня 2012 року.

М.Азаров має забезпечувати під час підготовки законопроектів щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань державних закупівель та їхнього супроводження у Верховній Раді, підготовки та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про здійснення державних закупівель», неухильне додержання принципів конкуренції серед учасників державних закупівель та недопущення дискримінації цих учасників, відкритість та прозорість процедур таких закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням, а також не допускати послаблення контролю за витрачанням державних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Президент підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону».