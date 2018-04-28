Послання Президента матеріалізує мрії МВФ

Спалах протестів проти "мовного" закону не тільки змусив Президента перенести на невизначений термін підсумкову прес-конференцію, але й до певної міри затьмарив його Послання до парламенту. А дарма, статус Послання, якщо можна так висловитися, з кожним роком стає дадедлі вищим, а значить, і вслуховуватися варто було б уважніше. І наслідки проголошення Послання тепер закінчуються не тільки підсумком "послухали – взяли до уваги", але й, згідно з законом, повинні стати підставою для практичної реалізації озвучених тез.

Нагадаємо, що в лютому п.р. Рада ухвалила закон, згідно з яким саме на Посланнях Президента повинні базуватися проект основних напрямів бюджетної політики і прогноз Державного бюджету України. При цьому повноваження Верховної Ради щодо визначення бюджетної політики вилучаються. Крім того, на щорічних посланнях Президента базуватиметься й Програма діяльності Кабінету Міністрів.

Шефе, все пропало?

Україна готується до нелегких часів – саме такий висновок можна зробити з останніх заяв влади, причому найвищого рангу. Не концентруватися на полеміці аналітиків та експертів ще можна, але проігнорувати меседжі Президента неможливо. Він у своєму посланні до Верховної Ради спрогнозував прискорення інфляції у другому півріччі, а також ініціював відмову від прив'язки курсу гривні до курсу долара.

Бентежить іще й те, що всі його «повчання» дуже нагадують рекомендації Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування. Гроші, очевидно, закінчуються, особливо з урахуванням прийдешніх виборів (які, знову-таки за прогнозом Януковича, можуть відбутися раніше за відведені терміни), ейфорія від Євро-2012 випарувалася, імідж країни скотився далеко вниз як з економічних причин, так і з політичних, інвестпривабливість втрачено (причому давно), ось і доводиться, попри усі запевняння – виживемо без зовнішньої підтримки, починати діяти...

У своєму Посланні до Верховної Ради Президент України Віктор Янукович недвозначно вказує: «У другому півріччі 2012 р. можливе привнесення інфляційного впливу з продовольчого ринку у зв'язку з очікуваним неврожаєм основних сільськогосподарських культур. Після періоду гальмування інфляційних процесів у 2011 році вірогідним є підвищення темпів зростання цін як компенсація за втрату доходів, навіть в умовах уповільнення динаміки. У разі збереження відносно високих темпів економічного зростання (приросту ВВП на рівні принаймні не нижчому ніж у 2011 р.) підвищення інфляції на 2-3 в.п. відіграватиме роль стимулятора економічної активності і буде прийнятним».

Віктор Янукович також вважає, що одним з основних інфляційних ризиків є витрати на закупівлю російського газу, який постійно дорожає. А одним із заходів порятунку, на думку Президента, може стати відв'язка курсу гривні від курсу долара. «Валютна стабільність вимагає: відмови від використання штучної прив'язки гривні до долара США як антиінфляційного заходу і переходу до формування гнучкої динаміки валютного курсу в межах валютного коридору", - вважає Президент.

Про те, що у фінансовій сфері все стрімко зміниться, мабуть, у травні не знав голова Нацбанку Сергій Арбузов. Він стверджував, що втримування рівня інфляції в Україні на рівні 5-6% до 2014 року – цілком здійсненне завдання. За його словами, за перший квартал інфляція в нашій країні була найнижчою у порівнянні з ближніми і дальніми торговими партнерами: у єврозоні – 2,6%, у Росії – 3,7%, у Китаї – 3,6%, у Казахстані – 4,6%. В НБУ також стверджували, що зростання економіки буде забезпечене і немає підстав як для глибокої девальвації, так і для ревальвації гривні.

***В Україні у квітні п.р. проти березня інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року – 0,6%, у січні-квітні в річному виразі – 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%. Інфляція у березні п.р. проти лютого – 0,3%, у січні-березні – 0,7%. Держбюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

Якщо пригадати зауваження МВФ після закінчення роботи своєї місії в Україні наприкінці травня, то не полишає думка про те, що прогнози Арбузова не збулися тільки через рішення влади прискорено повернутися до переговорів із Фондом. А занепокоєння викликає окремий пункт умов кредитування Фонду – підвищення тарифів на газ для населення, яке торкнеться кожного українця, точніше – більшості. Верхів, безумовно, не торкнеться. Тут неможливо не процитувати (хоча і відходячи від теми) прем'єр-міністра Миколу Азарова, який в інтерв'ю Володимиру Познеру в його програмі «Познер» на російському Першому каналі, коментуючи газову ситуацію, сказав: «Добре, припустімо, попередній уряд зробив стратегічну помилку, підписавши несправедливу угоду на 10 років. Що, ми 10 років терпітимемо цю несправедливість? Адже страждаю не я – Азаров Микола Янович, я страждаю меншою мірою, страждає 46 мільйонів жителів України…».

Так от, серед рекомендацій МВФ (а Фонд кожного місяця покращує прогноз інфляції в Україні, востаннє – з 7,9% до 7%), який на початку липня заявив, що наразі не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною через невиконання нею зобов'язань, – зростання тарифів на газ, збільшення ставок оподаткування для високодоходних категорій населення і скасування пільг, велика гнучкість обмінного курсу. Якраз про це і говорив Янукович. Єдине, про що він не згадав, то це про тарифи на газ – ну та хіба можна про це перед виборами…

Пророчиці наврочили

Отже, що ж нас чекає у фінансовому сенсі слова.

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко вважає, що очікування інфляційного зростання реальні. «Восени інфляція традиційно прискорюється. Не стане винятком, очевидно, і 2012 рік. Сприяти цьому буде менший врожай зернових у порівнянні з 2011 роком, традиційне зростання ділової активності у цей період, збільшення темпів зростання грошової маси в країні, а також можливе зростання цін на світових товарних ринках через оголошення нових заходів стимулювання у США та країнах ЄС. З урахуванням цих чинників темп зростання інфляції в осінні місяці може підвищитися до 1,5-2,5%. Проте річний показник не повинен перевищити 7%».

Що стосується курсу гривні, то, за словами Івченка, він буде поступово рости. «Уповільнення світової економіки, зокрема США, Китаю, країн СНД, чинитиме тиск на поточний і фінансовий рахунки платіжного балансу України, відповідно, на гривню. Намір зробити курс долара в країні гнучкішим є позитивним. Це дозволить уникнути багатьох економічних дисбалансів. Проте варто відзначити, що такий крок потребуватиме більшої відповідальності, зокрема, у підтримці стабільності банківського сектору. Ми чекаємо, що до кінця року середній курс продажу готівкового долара підвищитися до 8,25-8,40 грн.», – сказав експерт.

Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко погоджується з тим, що восени можна чекати прискорення темпів зростання споживчих цін. «Причиною цього може бути те, що врожай зернових очікується нижчим, ніж минулого року. Проте за підсумками року не передбачається різкого стрибка інфляції, вона буде на рівні 5%», – відзначає експерт.

Щодо курсової політики вона вважає, що «відмова від прив'язки курсу гривні до курсу долара необхідна, і не тільки як антиінфляційний захід. Якщо курсоутворення стане гнучкішим, то це дозволить понизити доларизацію банківської системи і, можливо, убезпечить реальний сектор економіки від зовнішніх шоків. Але поточної осені, скоріш за все, не варто чекати зміни валютно-курсової політики, головним чином через вибори».

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також вважає, що вірогідність прискорення інфляції з кінця літа велика, і для цього є всі передумови. «Найголовніше, що тільки висока інфляція дозволить українській економіці бодай мінімально зрости. Для України інфляція – не зло, а благо, на відміну від країн єврозони. Тому зростання заробітної плати бюджетників і підвищення пенсій перед виборами повинні стати тим стимулом зростання купівельної спроможності, який так потрібен і нашій торгівлі, і промисловості. Крім того, вибори стануть хорошим поштовхом емісії гривні для фінансування різних соціальних програм. Уже за підсумками червня 2012 року процес емісії гривні почався. Як результат – часткове прискорення підвищення споживчого настрою. Багато в чому офіційний показник інфляції штучно спотворювався на початку року, щоб потім влада могла змішати низький показник і суперінфляцію під вибори. Таким чином буде «забезпечено» потрібну цифру в кінці року», – відзначає експерт.

За його словами, цілком правильна думка, що жорстка прив'язка курсу гривні до долара себе вичерпала. «В умовах, коли російський рубль і євро істотно девальвували, немає сенсу втримувати стабільним курс гривні стосовно долара. У зв'язку з цим було б доцільно повернутися до практики 2000-2004 років, коли курс нацвалюти не був фіксованим. Досвід тих часів свідчить, що плаваючий курс не несе ризиків для населення і бізнесу, якщо НБУ планомірно здійснює девальвацію, не допускаючи різких стрибків. Для економіки не є небезпечним, якщо курс долара за рік зросте на 10-15%, небезпечно, коли на 10-15% підвищується протягом дня. Саме фіксований курс у кінці 2008 року створив передумови для різкої девальвації гривні», – наголосив Охріменко.

Таким чином, рекомендації МВФ, які одяглися у форму прогнозів Президента, не можуть особливо засмутити пересічних українців, їх відгомін буде мінімальним, якщо влада поведеться правильно – згідно з економічною теорією і практикою. Хоча дуже б хотілося детально заглянути у проект бюджету на майбутній рік. Залишається ще питання з тарифами, але його, скоріш за все, перенесуть на післявиборний період. Та й зустріч президентів України і Росії, яка має відбутися 12 липня, може внести свої корективи у газову ситуацію.

Олена Бистрицька (УНІАН)