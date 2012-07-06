Міжбанк відкрився падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0860/8,0945 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту опустилися – 0,2477/0.2481, котирування з євро-гривні відкрилися на наступних позиціях – 10,0020/10,0145.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2374/1,2375 (четвер, 5 липня – 1,2522/1,2524).

У четвер, 5 липня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,9925/8,0500.