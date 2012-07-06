Борги підприємств Укроборонпрому перед Пенсійним фондом планують списати

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» (№10034).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 265 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено, що підлягають списанню несплачені на день набрання чинності цим законом суми заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – соціальні фонди), а саме: заборгованість зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування; внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне страхування; єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; з відшкодування пільгових пенсій (в тому числі витрат на їх доставку); накладених (нарахованих) сум штрафів та пені, а також штрафи та пеня, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на день набрання чинності цим законом.

В ньому передбачається, що органи соціальних фондів визначають суму заборгованості, яка підлягає списанню, за даними обліку платежів в соціальних фондах. Органи соціальних фондів проводять протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом з підприємствами оборонно-промислового комплексу звіряння сум несплаченої заборгованості, результати якого оформлюються актом.

Відповідно до законопроекту, списання сум заборгованості здійснюється протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом за рішеннями органів соціальних фондів, про що підприємствам оборонно-промислового комплексу надсилається повідомлення, в якому вказується сума списаної заборгованості.

В законопроекті зазначається, що на суми списаної заборгованості цих підприємств зі сплати платежів, що спрямовуються до бюджету Пенсійного фонду України, списується заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Також законопроектом передбачається списати заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу за теплову енергію та природний газ та послуги з його транспортування (у тому числі реструктуризована) перед підприємствами, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію та суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» її дочірніми компаніями (підприємствами), що обліковувалася станом на 1 лютого 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом. Також передбачається списати заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу за електричну енергію перед суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом, яка виникла станом на 1 лютого 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом; заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу за надані їм послуги з водопостачання та водовідведення перед суб'єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, яка виникла станом на 1 лютого 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом

Також передбачено, що буде списана заборгованість (у тому числі встановлена судовими рішеннями) з пені, штрафних та фінансових санкцій (три відсотки річних та індекс інфляції) які нараховані підприємствам оборонно-промислового комплексу на заборгованість за природний газ та послуги з його транспортування, теплову енергію, електричну енергію та надані послуги з водопостачання та водовідведення станом на 1 лютого 2012 року і не сплачені станом на дату набрання чинності цим Законом; заборгованість підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, перед суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, в межах сум, списаних учасникам процедури списання – підприємствам оборонно-промислового комплексу, яка виникла станом на 1 лютого 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим законом. Також списуватиметься заборгованість підприємств, які надають послуги з водопостачання та водовідведення, перед суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії, в межах сум, списаних учасникам процедури списання – підприємствам оборонно-промислового комплексу.

Законопроектом передбачається списати заборгованість за природний газ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним агентством резерву України, яка виникла в результаті виконання рішень Кабінету міністрів України, встановлена судовими рішеннями, яка обліковувалася станом на 1 лютого 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом; заборгованість за природний газ (у тому числі реструктуризована) підприємств, що виробляють електричну енергію, перед Державним агентством резерву України, отриманий згідно з рішеннями Кабінету міністрів України у порядку тимчасового позичання та обліковувалася станом на 1 лютого 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом та визначена за ціною на дату отримання природного газу.

Цим законопроектом передбачено встановити, що кошти, одержані від продажу нерухомого майна підприємств оборонно-промислового комплексу, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна та 95 відсотків одержаних коштів понад балансову (залишкову) вартість, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України.

Кошти одержані від продажу нерухомого майна підприємств оборонно-промислового комплексу, не зараховані до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються на розвиток і модернізацію виробництва, фінансування науково-технічних розробок, інноваційної діяльності цих підприємств на підставі погоджених з Державним концерном «Укроборонпром» планів.

В прикінцевих положеннях законопроекту передбачається внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якими передбачається ввести нову статтю щодо особливостей банкрутства підприємств оборонно-промислового комплексу.