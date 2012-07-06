МВФ знизить прогноз розвитку світової економіки - Лагард

Як «глобальну кризу» охарактеризувала ситуацію у світовій економіці глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, пообіцявши найближчим часом знизити прогноз Фонду щодо глобального економічного зростанню через слабкий притік інвестицій і високого безробіття.

У своєму виступі в столиці Японії Токіо керівник МВФ зазначила, що зниження темпів економічного зростання торкнулося як розвинених економік світу, так і лідерів країн, що розвиваються, – Китаю, Індії і Бразилії.

«За останні місяці економічний прогноз став, на жаль, менш оптимістичним. Багато індикаторів економічної активності – інвестиції, безробіття, промислове виробництво – погіршилися. І не тільки в Європі і США, але також на ключових ринках, що розвиваються: у Бразилії, Китаї, Індії», - йдеться в обнародуваному МВФ тексті промови К.Лагард.

«МВФ планує обнародувати нову оцінку світової економіки через десять днів. Цей прогноз буде дещо меншим, ніж ми прогнозували три місяці тому. І навіть ця знижена оцінка залежатиме від правильної економічної політики», - додала глава МВФ.

У квітні МВФ підвищив прогноз щодо зростання світової економіки на поточний рік на 0,2 процентних пункти – до 3,5%, на 2013 рік – до 4,1%.

Тоді ж Фонд погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2012 році з 4,8% до 3%.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.