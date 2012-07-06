У найближчі три роки продовжиться виплата компенсацій за радянськими вкладами - Тігіпко

Україна у найближчі три роки продовжить програму видачі компенсацій вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко під час зустрічі з працівниками ВАТ «Турбоатом» у Харкові.

Спілкуючись з працівниками підприємства, С.Тігіпко сказав, що запитання про повернення заощаджень він розуміє «як завдання». За його словами, недарма громадянам активно пропонується заводити відповідні банківські картки.

Говорячи про хід реалізації соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича, С.Тігіпко зазначив, що більш як на третину зростуть пенсії військових пенсіонерів: з 1 липня - на 10%, з 1 вересня - на 10%, з 1 січня 2013 року - на 10,5%. Більш ніж удвічі зросли виплати для інвалідів війни до 9 травня, збільшено пенсії для учасників війни та виплати сім'ям померлих інвалідів війни.

Віце-прем'єр також повідомив, що другий етап пенсійної реформи розпочнеться у 2014 році. Але спочатку необхідно, наголосив він, щоб у всіх громадян з'явилися індивідуальні банківські картки. Оскільки ці картки мають працювати, сьогодні розробляється система захисту коштів. При цьому С.Тігіпко навів приклад Словаччини, де кілька років тому пенсійні фонди втратили до 35% коштів.

За словами С.Тігіпка, найближчим часом розглядатиметься також питання повернення громадянам страхових коштів.

Актуальним він також назвав вирішення проблеми зарплати «в конвертах». За його словами, для цього вводиться 9 захищених рівнів зарплат.