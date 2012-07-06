З 1 січня 2013 року вводиться річний звіт з податку на прибуток і встановлюються щомісячні авансові внески за цим податком для платників податків із річним доходом більш як 10 млн. грн.

Це передбачено ухваленим парламентом 5 липня Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо Державної податкової служби у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)» (реєстр. №10224).

«Це дозволить скоротити витрати часу платників на складання і представлення звітності щодо податку на прибуток», - відзначив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутинник.

За його словами, відміняється обов'язок платників податку на прибуток подавати разом з декларацією перелік доходів і витрат платника в розрізі контрагентів - платників єдиного податку. «Скасування такої норми спростить облік і звітність, який за оперативною інформацією, значно ускладнився з введенням, особливо для банків», - сказав В.Хомутинник.