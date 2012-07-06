Зниження виробництва та інфляції загрожує дефолтом або девальвацією гривні - Данилишин

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що зниження обсягів виробництва в Україні і посилення дефляційних процесів можуть призвести або до дефолту, або до девальвації національної валюти.

Про це Б.Данилишин заявив в інтерв'ю УНІАН.

“В Україні на сьогодні намітилися досить негативні тенденції, що пов'язано з несприятливими зовнішніми впливами і прорахунками у внутрішній економічній політиці. Внутрішні чинники суперечливі - зниження обсягів виробництва і посилення дефляційних процесів. Це прямий шлях або до дефолту, або до девальвації національної валюти”, - заявив Б.Данилишин.

Він зазначив, що за підсумком року зростання ВВП варто очікувати на рівні не більше 2%.

«За підсумками року можна чекати зростання ВВП до 2%. До речі, у 2008 році ми мали зростання ВВП 2,3%, хоча тоді вплив світової фінансової кризи був значно жорсткіший і такої міцної владної вертикалі, як зараз, не було», - зазначив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року становило 1%, у січні-травні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,7%, у травні 2012 року проти квітня – 1,9%.

В Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%. Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

Повністю інтерв'ю Б.Данилишина читайте на сайті УНІАН-економіка http://economics.unian.net/ukr/detail/133000