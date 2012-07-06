У червні в Україні зафіксована дефляція 0,3%

В Україні в червні порівняно з травнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року — на 1,2%, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року проти грудня 2011 року) – 0,1%.

Згідно з повідомленням, основне зниження цін в червні проти травня сталося на молоко, сир твердий і яйця — на 3,2% (у червні 2012 р. проти червня 2011 р. — зростання 3,9%), зокрема молоко подешевшало на 2,3% (зростання цін - 3%), сир твердий і сир — на 1,5% (зростання цін - 7,2%), а яйця — на 13,5% (зниження цін — 6,3%). Також зафіксовано зниження цін на овочі — на 2,9% (зниження цін — 60,1%), цукор — на 1,5% (зниження цін — 36,6%), а також на паливо і масла — на 2,5% (зростання цін — 6,2%) .

При цьому минулого місяця зафіксовано зростання цін на послуги залізничного пасажирського транспорту — 4,1% (зростання цін — 7,7%), на алкогольні напої, тютюнові вироби - на 0,5% (зростання цін — 7,8%), квартплата — на 0,5% (зростання цін — 7,8%), послуги ресторанів і готелів — на 0,6% (зростання цін — 4,5%).

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень проти грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Інфляція в Україні в травні 2011 року проти квітня 2011 року становила 0,4%, за 6 місяців 2011 року (червень 2011 року до грудня 2010 року) — 5,9%

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.