В Україні знову зафіксовано дефляцію

В Україні в червні 2012 року порівняно з травнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року — на 1,2%, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) – 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень проти грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Інфляція в Україні в травні 2011 року проти квітня 2011 року становила 0,4%, за 6 місяців 2011 року (червень 2011 року до грудня 2010 року) — 5,9%

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.