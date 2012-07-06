На міжбанку торги закрилися підвищенням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0860/8,0945, на 12:00 звузився спред 8,0900/8,0940. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0910/8,0940 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2477/81, на 12:00 ціна знизилася до позначок 0,2476/79. На час закриття ціни досягли рівня 0,2472/75. У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за разультатами торгів становив 32,6600 (0,2200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2367/1,2400. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,0020/10,0145, на 12:00 ціна збільшилася 10,0175/10,0264. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH опустилися до позначок 10,0122/10,0199.