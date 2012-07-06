Золотовалютні резерви НБУ в червні скоротилися на 4,7%

Міжнародні валютні резерви НБУ в червні ц.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн дол. - до 29,318 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

"Зміна обсягів резервів в основному зумовлена виплатами уряду за зовнішніми зобов'язаннями України, - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора. - Зокрема, в червні уряд України погасив кредит і відсотки за ним банку ВТБ обсягом 1,1 млрд дол. і єврооблігації України (в основному випущені до 2007 року) на суму майже 600 млн дол".

Сальдо інтервенцій Нацбанку на міжбанківському валютному ринку було негативним на рівні 704 млн дол.

За даними регулятора, за січень-травень резерви скоротилися на 7,8%, або на 2,477 млрд дол.

У тому числі, резерви в іноземній валюті на кінець червня становили 27,628 млрд дол., золото - 1,670 млрд дол

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році золотовалютні резерви НБУ зменшилися на 8% - до 31,795 млрд дол.