Витоки щедрості, або Дещо про бюджет

Економія бюджету стала європейським трендом останнього часу. Уряд нового президента Франції Франсуа Олланда на першому своєму засіданні прийняв рішення про скорочення на третину витрат на утримання держапарату. Іспанія, в свою чергу, також розглядає подібну програму «затягування поясів», яка дозволить заощадити бюджету країни 30 млрд. євро. До чого призвели спроби урізати соціальну базу і взагалі державні витрати в Греції - знають усі, і розглядають ці події як "першу ластівку" прийдешнього фінансового апокаліпсису.

На цьому тлі фінансова політика України виглядає надзвичайно оптимістичною, і десь навіть викликає бажання назвати це «атракціоном небаченої щедрості». Крім Євро-2012 (а свято футболу, високо оцінене експертами і вболівальниками, обійшлося, за словами Бориса Колесникова, в 5 млрд доларів), є ще соціальні ініціативи президента Віктора Януковича, які вже частково почали реалізовуватися. Зокрема, Кабмін повідомляв про те, що на виплату компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР вже перераховано два транші на 4,5 млрд. грн., і п'яту частину цієї суми, за даними Ощадбанку, вже видали на руки.

З останніх новин: Верховна Рада, під гуркіт мовних баталій, встигла затвердити рішення про встановлення відеокамер на виборчих дільницях (на мільярд гривень), а прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів висловив побажання «подвоїти темпи інфраструктурного оновлення», хоча, здавалося б, темпи ці перед Євро-2012 і так були розігнані до максимуму.

Все це викликає закономірне питання: чи за коштами живемо? Чи є під усіма цими звершеннями і амбітними планами фінансова база, просто кажучи - бюджет?

Охочих витратити державні гроші багато, а ось завдання наповнення держскарбниці, як завжди, покладають на податківців та митників. Пропорції стабільні: дві третини - за податковою службою, третина - за митницею. Про відповідальність за казну минулого тижня глава держави нагадав податківцям, виступаючи перед ними зі святковою промовою (2 липня в ДПСУ відзначали професійне свято). Віктор Янукович підкреслив, що податкова служба «виконує одну з найважливіших і найскладніших державних функцій», і дав зрозуміти, що ніяких збоїв у цій справі не потерпить. З іншого боку, він же знову заявив про неприпустимість фіскального тиску на бізнес і про необхідність створювати податкові стимули для залучення інвестицій і розвитку реального сектора економіки.

Оперативні дані, оприлюднені відомством Олександра Клименка, говорять про те, що податкова система «тягне» доведені Мінфіном показники.

Зокрема, за перше півріччя 2012 року загальні збори до зведеного бюджету склали 141,8 млрд. грн. У порівнянні з попереднім роком, надходження зросли на 13,6 млрд. грн. (10,6%). Конкретно в загальний фонд держбюджету зібрано 97,2 млрд. грн. Планові завдання Міністерства фінансів виконані на 100,2%, обсяг додатково зібраних коштів становить 177,6 млн. грн. І це при тому, що, нагадаємо, міністерство двічі цього року переглядало плани у бік збільшення, всього на 9,3 млрд. грн.

Зазначимо, що ДПСУ не прагнула «по-стахановськи» перевиконувати контрольні цифри - розбіжність з прогнозом на частки відсотка можна розглядати як практичну реалізацію ідей керівника податкової служби О.Клименка, який на засіданні КМУ в лютому заявляв, що точність прогнозів важливіша вражаючих показників перевищення запланованих зборів.

Варто, однак, враховувати, що зростання ВВП в поточному році склало близько 2% (дані НБУ і Держстату). Податкова динаміка, як і минулого року, перевищує загальну динаміку зростання національної економіки. Причини цього випередження трактуються по-різному і є темою окремої дискусії. З одного боку, це привід запідозрити посилення горезвісного фіскального тиску, і окремі заяви з такими меседжами прозвучали.

З іншого - самі податківці пояснюють цю тенденцію детінізацією економіки. Наприклад, надходження акцизних зборів зросли на 10,8%, в першу чергу за рахунок того, що обсяги реалізації лікеро-горілчаної продукції збільшилися на 16,2%. Нагадаємо, на початку року йшла бурхлива дискусія, чи зможе (і захоче!) Податкова служба рішуче атакувати підпільний ринок «паленої» горілки та інших алкогольних напоїв. Глава відомства публічно обіцяв «хрестовий похід» проти тіньових гуртовиків. Судячи з наведених цифр, визначених успіхів у цьому напрямі домогтися вдалося.

До речі, чималу лепту вніс і створений (втім, процес ще триває) Центральний офіс з обслуговування великих платників податків. Провідні корпорації вже почали переводити в нову структуру, і в результаті обіцяного «індивідуального супроводу» за п'ять місяців 2012 року підопічні нового підрозділу видали на-гора половину зборів до державного бюджету - 43,8 млрд. грн.

Свіжіші відомості поки відсутні, але є ненульова ймовірність, що питома вага надходжень від провідних ФПГ буде зростати і далі. Особливо з урахуванням міжнародного співробітництва ДПСУ в області формування стандартів «трансфертного ціноутворення». О.Клименко, до речі, днями заявив про те, що «точка прибутку» всіх транснаціональних корпорацій, які мають виробничі потужності в Україні, повинна бути в нашій країні. Як бачимо, податкова активізується в питанні перекриття офшорних лазівок для виведення капіталу.

Втім, звичайно, все вищесказане буде справедливим лише за умови, що в правлячій команді є розуміння тієї простої істини, що бюджет все-таки - не гумовий, і перевантажувати його витратами, без яких можна обійтися, не варто. Будь-яка домогосподарка зі стажем підтвердить: грамотно витратити гроші не менш складно, ніж заробити...

Марина Марченко