Хмельницька область у цьому році одержить 92,6 млн грн у рамках Кіотського протоколу

У 2012 році Хмельницька область одержить 92,6 млн грн у рамках Кіотського протоколу.

Про це кореспонденту УНІАН у коментарі повідомив голова Хмельницької обласної ради Микола Дерикот.

Він пояснив, що ці кошти підуть на об'єкти соціальної сфери, з них найбільше - на школи і лікарні. Зокрема, 5 млн грн одержить хірургічне відділення Ярмолинецької районної лікарні на заміну вікон і утеплення фасадів; на капітальний ремонт корпусу №2 Хмельницької обласної лікарні піде 3,1 млн грн; на заміну вікон і утеплення фасадів Летичівської районної лікарні і поліклініки - 8,4 млн. грн.

“Раніше за цією програмою Хмельницька область не одержувала коштів. Єдине, що надходило, - це державні субвенції на соціально-економічний розвиток. За рахунок освоєння грошей у рамках Кіотського протоколу обласні установи на 25-30% зменшать споживання природного газу”, - сказав він.

М.Дерикот зазначив, що кошти надійдуть протягом липня, і відразу підрядні організації почнуть ремонтні роботи.

Загалом, планується провести реконструкцію 36 об'єктів соціальної сфери Хмельницької області.

Замовником робіт виступає Державне агентство екологічних інвестицій України.