Суд Парижа відхилив вимоги компанії Sinequanon Invest до України
на суму понад 21 млн дол.
Господарський суд м. Париж (Франція) ухвалив рішення за позовом компанії Sinequanon Invest (Люксембург) до держави Україна, згідно з яким компанії Sinequanon Invest повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог у розмірі 21 млн 789,106 тис. дол.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.
За словами міністра юстиції України Олександра Лавриновича, компанія Sinequanon Invest звернулася до Господарського суду м. Париж у листопаді 2011 року з вимогою про стягнення з держави Україна суми позовних вимог у розмірі 21,7 млн дол.
Крім того, компанія Sinequanon Invest для забезпечення своїх позовних вимог просила суд накласти арешт на фінансові активи й цінні папери, якими володіє держава Україна у Франції.
Розглянувши вимоги позивача, суд 1 червня 2012 року відмовив у задоволенні позовних вимог. Рішення суду дозволило запобігти стягненню з державного бюджету суми позовних вимог у розмірі понад 21 млн дол., зазначив міністр юстиції.
О.Лавринович також повідомив, що захист інтересів держави здійснювало Міністерство юстиції України та юридичний радник держави Україна в даній справі - міжнародна юридична фірма Foley Hoag AARPI.