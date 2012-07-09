Суд Парижа відхилив вимоги компанії Sinequanon Invest до України

Господарський суд м. Париж (Франція) ухвалив рішення за позовом компанії Sinequanon Invest (Люксембург) до держави Україна, згідно з яким компанії Sinequanon Invest повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог у розмірі 21 млн 789,106 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра юстиції України Олександра Лавриновича, компанія Sinequanon Invest звернулася до Господарського суду м. Париж у листопаді 2011 року з вимогою про стягнення з держави Україна суми позовних вимог у розмірі 21,7 млн дол.

Крім того, компанія Sinequanon Invest для забезпечення своїх позовних вимог просила суд накласти арешт на фінансові активи й цінні папери, якими володіє держава Україна у Франції.

Розглянувши вимоги позивача, суд 1 червня 2012 року відмовив у задоволенні позовних вимог. Рішення суду дозволило запобігти стягненню з державного бюджету суми позовних вимог у розмірі понад 21 млн дол., зазначив міністр юстиції.

О.Лавринович також повідомив, що захист інтересів держави здійснювало Міністерство юстиції України та юридичний радник держави Україна в даній справі - міжнародна юридична фірма Foley Hoag AARPI.