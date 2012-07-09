МВФ прогнозує зниження резервів НБУ майже на 5 млрд дол.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) до кінця цього року скоротяться на 4,9 млрд дол. - до 24,4 млрд дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МВФ за підсумками зустрічі виконавчої ради Фонду з українською стороною в рамках Консультацій за Статтею IV.

При цьому, за прогнозами МВФ, курс гривні до долара США на кінець 2012 року становитиме 8 грн/дол.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2012 році, за прогнозами МВФ, збільшиться з 5,5% у 2011 році - до 6,4% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви НБУ у червні ц.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн дол. - до 29,318 млрд дол.

Позитивне сальдо платіжного балансу в січні-травні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротилося більш ніж у 5 разів - до 422 млн дол.

При цьому за 5 місяців 2012 року дефіцит поточного рахунку становив 2,6 млрд дол., у абсолютних обсягах залишившись на рівні відповідного періоду минулого року, але щодо ВВП скоротившись із 4,4% до 4,0%.

Дефіцит поточного рахунку в травні 2012 року становив 684 млн дол., порівняно з 583 млн дол. у квітні ц.р.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд дол. – до 31 млрд. 794,59 млн дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол., порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП), порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

В 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).