МВФ прогнозує зниження резервів НБУ майже на 5 млрд дол.
до 24,4 млрд дол. на кінець року
За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) до кінця цього року скоротяться на 4,9 млрд дол. - до 24,4 млрд дол.
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МВФ за підсумками зустрічі виконавчої ради Фонду з українською стороною в рамках Консультацій за Статтею IV.
При цьому, за прогнозами МВФ, курс гривні до долара США на кінець 2012 року становитиме 8 грн/дол.
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2012 році, за прогнозами МВФ, збільшиться з 5,5% у 2011 році - до 6,4% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2012 році.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви НБУ у червні ц.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн дол. - до 29,318 млрд дол.
Позитивне сальдо платіжного балансу в січні-травні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротилося більш ніж у 5 разів - до 422 млн дол.
При цьому за 5 місяців 2012 року дефіцит поточного рахунку становив 2,6 млрд дол., у абсолютних обсягах залишившись на рівні відповідного періоду минулого року, але щодо ВВП скоротившись із 4,4% до 4,0%.
Дефіцит поточного рахунку в травні 2012 року становив 684 млн дол., порівняно з 583 млн дол. у квітні ц.р.
Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд дол. – до 31 млрд. 794,59 млн дол.
Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол., порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.
Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП), порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.
В 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).