Набув чинності закон про електронний реверсивний аукціон під час держзакупівель

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо введення процедури електронного реверсивного аукціону» набув чинності 8 липня 2012 року.

Текст документа опублікований у газеті «Голос України» (№122 від 7 липня 2012 р.).

Згідно із завершальними положеннями закону, він набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Закон передбачає, що процедура електронного реверсивного аукціону – процедура закупівлі в електронній формі, що передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни, проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на інтернет-сайті в режимі он-лайн з використанням електронного цифрового підпису договору (лота).

За підсумками проведення процедури електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з іншим учасником.

Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню замовником, який здійснює закупівлі за державні кошти, відносно товарів, робіт і послуг, включених у перелік, затверджений Кабінетом міністрів за поданням уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмету закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень.

З учасників процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика одержує винагороду, яка не може перевищувати 10 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. З учасника, з яким укладений договір про закупівлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика одержує винагороду, яка не може перевищувати 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

«Крок аукціону» становить від 0,5% до 3% початкової (максимальною) ціни договору або ціни окремого лота (у разі визначення лота).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла цей закон 7 червня. Президент України Віктор Янукович підписав закон 5 липня.