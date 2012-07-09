Торги доларом на міжбанку у понеділок відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0930/8,0980 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту опустилися – 0,2455/0,2459, котирування по євро-гривні відкрилися на таких позиціях – 9,9535/9,9605. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2302/1,2305 (субота -1,2288/1,2293).

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