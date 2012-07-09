Податківці щодня обробляють понад 5 тисяч запитів від судових виконавців - ДПСУ

Працівники податкової служби щодня обробляють понад 5 тисяч запитів від судових виконавців, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Представники органів юстиції під час виконання судових вердиктів про стягнення заборгованості звертаються до ДПСУ за відомостями про джерела доходів і номери банківських рахунків боржників-юридичних осіб або приватних підприємців.

Нова схема обміну інформацією дозволяє також зменшити документообіг і матеріальні витрати на придбання паперу, канцелярського приладдя тощо. Крім того, автоматизована обробка запитів державних виконавців звільнить від цієї роботи частину податківців у регіонах, які будуть переорієнтовані на надання послуг платникам податків і вдосконалення системи податкового сервісу.

У рамках взаємодії з різними відомствами готуються інші новації, які стануть частиною великої системи інформаційного обміну.