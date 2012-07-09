Гнучке курсоутворення не приведе до волатильності на ринку до виборів – експерт

Перехід до гнучкого курсоутворення не приведе до значної волатильності курсу гривні до парламентських виборів, йдеться у щоденному огляді ринків “ІНГ Банку”.

“Оскільки надмірний попит на валюту як і раніше присутній на ринку, ми вважаємо, що Національний банк продовжить проводити інтервенції для збереження в липні стабільності гривні. Останні заяви чиновників свідчать про готовність НБУ до переходу до гнучкішого механізму курсоутворення, хоча цей процес буде поступовим, і, на нашу думку, не приведе до значної волатильності на валютному ринку до парламентських виборів”, - вважають аналітики “ІНГ Банку”.

Як повідомляв УНІАН, за червень 2012 року золотовалютні резерви Національного банку знизилися на 4,8% – до 29,3 млрд дол.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) міжнародні валютні резерви Нацбанку до кінця цього року скоротяться на 4,9 млрд дол. – до 24,4 млрд дол. При цьому курс гривні до долара США на кінець 2012 року складе 8 грн/дол.