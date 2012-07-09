Обсяг купівлі валюти населенням у червні збільшився на 40% - до 740,6 млн дол.

Негативне сальдо купівлі-продажу наявної валюти населенням у червні ц.р., порівняно з травнем ц.р., зріс на 40% - до 740,6 млн. дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки закупили в населення валюти на 1,122 млрд дол., продали — на 1,863 млрд дол.

Негативне сальдо на наявному ринку в січні ц.р. було на рівні 556,5 млн дол., у лютому 372,7 млн дол., у березні — 544,1, у квітні — 209 млн дол., травні — 526,8 млн дол.

Негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанку в травні склало 704 млн дол. За минулий місяць НБУ продав 1,289 млрд дол, а поповнив резерви на 584,5 млн дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в червні збільшилися на 354,1 млн дол. і станом на 1 липня 2012 р. склали 19,592 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в червні ц.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн дол., - до 29,318 млрд дол.