Кабмін визначився з обсягами запозичень на найближчі три роки

Уряд України планує здійснити запозичення для фінансування державного бюджету в 2012 році на рівні 98,5 млрд грн, з яких 61 млрд грн - внутрішні, 37,5 млрд грн - зовнішні. Про це йдеться у Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2012-2014 рр., затвердженій постановою Кабінету міністрів №607 від 10 травня 2012 р. і оприлюдненій у газеті “Урядовий кур'єр” від 7 липня 2012 року.

"У 2013-му і 2014-му роках прогнозний обсяг запозичень становитиме, відповідно, 82 млрд грн і 94,3 млрд грн", – йдеться у документі.

За розрахунками Кабміну, у поточному році очікується зростання суми державного боргу з 357,3 млрд грн до 415,3 млрд грн.

Основним чинником посилення боргового навантаження на держбюджет у найближчій і середньостроковій перспективі в уряді називають необхідність погашення боргів, що накопичилися за останні чотири роки..

У документі наголошується, що інтегровані показники валютного ризику, пов'язаного із зростанням витрат на погашення державного боргу під час девальвації національної валюти на одиницю в період 2012-2014 рр., становитимуть, відповідно, 9,75, 8,5 і 4,75 бала (максимальне значення - 12,5 бала). При цьому планується, що інтегровані показники ризику відносно частки державного боргу в іноземній валюті залишатимуться на позначці 7,25 бала протягом усього вказаного періоду.

Уряд розраховує, що реалізація стратегії дозволить до кінця 2012, 2013 і 2014 років досягти “співвідношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту - на рівні не більше ніж 30%, 25% і 25%”. При цьому частка державного внутрішнього боргу відповідно становитиме не менш як 46%, 47% і 48%, а середньозважений термін погашення державного боргу – відповідно, 4,1, 4,2 і 4,3 року.

У 2012 році уряд планує рефінансувати, орієнтовно, не більш як 20% державного боргу.

За даними Державної казначейської служби, державні запозичення на внутрішньому ринку в січні-червні становили 48,712 млрд грн (зовнішні запозичення були відсутні). Витрати з обслуговування держборгу становили 11,554 млрд грн (по внутрішньому державному боргу - 7,886 млрд грн, по зовнішньому - 3,668 млрд грн), з погашення - 32,110 млрд грн (зокрема, по внутрішньому держборгу - 18,491 млрд грн, по зовнішньому - 13,619 млрд грн).