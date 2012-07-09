На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0930/8,0980, на 12:00 ціни знизилися 8,0910/8,0950. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0970/8,1030 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2455/59, на 12:00 ціни впали до позначок 0,2446/50. На момент закриття ціни відкотилися - 0,2456/60. У Росії курс долар-рубль не змінювався, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів залишився на рівні 32,9400 (0,2800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар рухалися в діапазоні 1,2234/1,2315. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 9,9535/9,9605, на 12:00 ціни опустилися - 9,9313/9,9402. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH повернулися до рівнів 9,9567/9,9637.