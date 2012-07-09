Нацбанк Польщі прогнозує більш ніж дворазове зниження інфляції до 2014 року

Варшава. Експерти польського Національного банку (NBP) прогнозують зменшення темпів зростання споживчих цін (інфляція) в Польщі до 1,8% у 2014 році з 4,3% в 2011 р. і 2,6% цього року.

Про це сказано в обнародуваному сьогодні рапорті Економічного інституту NBP, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Експерти Нацбанку Польщі в своєму "базовому сценарії" також прогнозують збільшення темпу зростання зарплат у польській економіці з 5,2% до 5,6% за два роки.

У той же час зростання польського ВВП знизиться до 2,1% наступного року з 2,9% цього року, але в 2014 збільшиться до 3%.

Як повідомляв УНІАН, у червні інфляція в Польщі, яка в травні минулого року досягла рекордного значення за останні десятиліття на рівні 5%, а на початку року становила 4,1%, знизилася до 3,6%.

Довідка УНІАН. Польща стала єдиною з 27 країн Євросоюзу, якій вдалося уникнути рецесії внаслідок світової фінансової кризи, що розпочалася наприкінці 2008 року: національний ВВП в 2010 році зріс до 3,8% після 1,8% в 2009 році.

Польський уряд прогнозує цього року сповільнення зростання ВВП до 2,5% з 4,3% минулого року.