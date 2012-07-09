Єврокомісія виділила 150 млн євро на інвестиційні проекти

Європейська комісія виділила додаткові 150 млн євро до нинішнього бюджету Інвестиційного інструменту сусідства (Neighbourhood Investment Facility).

Як наголошується в повідомленні представництва Європейського Союзу в Україні, кошти мають допомогти країнам-учасницям європейської політики сусідства у впровадженні проектів у сферах будівництва доріг, зміни клімату, енергетики і підтримки бізнесу.

За словами єврокомісара Штефана Фюле, в 2011 році були здійснені такі проекти, як ремонт автомагістралі в Грузії, сприяння енергоефективності в Республіці Молдова, розширення мережі метро в Каїрі і т.д.

Нагадаємо, що Інвестиційний інструмент сусідства був заснований у 2008 році. Він об'єднує гранти Європейської комісії і країн-членів з кредитами європейських фінансових установ ЄС з метою підтримки країн у здійсненні важливих інфраструктурних проектів.

За сім років (2007-2013 рр.) у рамках Інвестиційного інструменту сусідства Єврокомісія планує надати сусідам грантову підтримку в обсязі 700 млн. євро.

На сьогодні за допомогою ініціативи було підтримано 52 проекти в різних країнах, на реалізацію цих проектів вдалося залучити інвестиції на загальну суму 4,3 млрд євро.

У повідомленні Єврокомісії не наголошується, чи будуть передбачені кошти на реалізацію проектів в Україні. У той же час, за підсумками 2011 року в Україні було профінансовано 6 проектів на суму 23,7 млн євро.