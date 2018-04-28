Голова правління СК «Княжа»: страховики потрапили в повний штиль

"Ринок переживає зараз не найкращі часи, і найгірше, що це не можна позначити ні як етап розвитку, ні як етап кризи, ні як етап стагнації. Просто ринок існує в тих умовах, у яких він на сьогоднішній момент опинився". Інтерв'ю УНІАН голови правління СК «Княжа» Дмитра Грицути.

- Дмитре, яка сьогодні склалася ситуація на українському ринку страхування, чи спостерігається тенденція до відновлення?

Ринок переживає зараз не найкращі часи, і найгірше, що це не можна позначити ні як етап розвитку, ні як етап кризи, ні як етап стагнації. Просто ринок існує в тих умовах, у яких він на сьогоднішній момент опинився. Пов'язано це з тим, що всі фактори, які сприяють росту страхування, такі як банківське кредитування, робота контролюючих органів, які в деякій мірі допомагали розвитку хоча б обов'язкових видів страхування, зараз зведені нанівець. Страховикам залишається сподіватися тільки на самих себе. Зараз саме зручний час для тих компаній, у яких налагоджені бізнес-процеси, які встигли вже завоювати репутацію. Таким чином, відбувається певна сегментація ринку. При цьому є й така категорія компаній, яка йому шкодить, які користуються послабленням контролю страховиків з боку регулятора у зв'язку з його реорганізацією з Держфінпослуг у Нацкомфінпослуг. Ці компанії зараз фактично ведуть політику підриву ринку шляхом виплати величезних комісійних агентам, що де-факто призведе до того, що вони рано чи пізно стануть на шлях банкрутства. При цьому за зобов'язаннями цих компаній, і особливо тим, які проходять через Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), доведеться платити іншим гравцям ринку. Думаю, зростання ринку цього року очікувати не варто, він залишиться на колишньому рівні.

КАСКО - пріоритет, медстрахування - «клацання по носу» для новачків

- Як змінилася структура портфеля компаній?

Більшість компаній пішла в моторні види страхування. Великі гравці страхового ринку приріст у своїх стратегіях планують за рахунок портфеля КАСКО шляхом залучення клієнтів інших компаній. КАСКО - стратегічний продукт у всіх на ринку: на жаль, ці поліси легше продаються, ніж страховка майна.

- А таке зростання частки одного виду страхування в портфелі компанії не є ризиком?

Є, звичайно. Будь-який портфель повинен бути диверсифікований, і компанії шукають способи його розбавити іншими видами страхування, в основному майновими. Але тенденція до того, що КАСКО буде переважати, останні рік-два дуже чітко простежується.

- У зв'язку з описаною Вами ситуацією, чи загострилася конкуренція на ринку страхування майна?

У даному сегменті конкурують тарифами. Вихідний тариф залежить від перестрахування - у кого кращий перестрахувальний захист, у кого більша ємність облігаторного договору, тому і легше зіграти з більш дешевим тарифом і «забрати» той чи інший об'єкт. На жаль, сервісом або чимось іншим тут виділитися не можна, тому що збитки епізодичні, але бувають і дуже великі. Тоді наймаються сюрвеєрські компанії, які супроводжують цей ризик.

Щодо добровільного медичного страхування - чи дійсно для страховиків займатися цим у більшості випадків збитково?

Той, хто перший раз занурюється в ДМС, звичайно, відразу отримує «клацання по носу», оскільки миттєво несе збитки через невміння управляти портфелем. Дуже багатьох приваблює можливість отримати одноразову велику річну премію, не розуміючи, що згодом доведеться заплатити вдвічі більше. Компанія, яка має досвід у цій сфері, більш раціонально організовує роботу з клієнтами - з медустановами, окремими лікарями, правильно визначає ліміти на лікування і керує ними з урахуванням профілю підприємства та специфіки захворювань його працівників. Ну і, звичайно, такі страховики намагаються уникати клієнтів, які мають тривалий досвід користування ДМС і добре вміють використовувати ліміт по максимуму. Таких клієнтів буквально п'ять чи шість, але їх вже знають всі страхові компанії.

Моторне бюро: «політика полізла в бізнес»

- Зараз йдуть кадрові перестановки в МТСБУ. З чим це пов'язано?

МТСБУ останні півроку-рік тому стало об'єктом пильної уваги з боку і політичних сил, і органів влади, і депутатського корпусу, і страховиків. Коли в 2004-2005 роках МТСБУ тільки починало роботу, неможливо було знайти охочого ним керувати - грошей мало, обсяги фондів мізерні. Зараз же Моторне бюро для вітчизняного фінансового ринку - великий фонд, управління яким цікавить багатьох. Страховики ж хочуть, щоб управління ним знаходилося в руках максимально професійних людей, які розуміють, для чого потрібні фонди Бюро. Але є спроби позбавити страховиків цієї надії, зокрема, розроблено законопроекти, що передбачають виведення з координаційної ради МТСБУ всіх страховиків і включення туди виключно представників органів виконавчої влади. Тобто, щоб не було необхідності узгоджувати зі страховиками подальшу позицію органів виконавчої влади чи Верховної Ради. Ще один величезний клубок бруду в сторону страхового ринку - проект закону про скасування обов'язкової «автоцивілки», про розформування та повернення страховикам централізованих фондів МТСБУ. Я буквально днями прочитав лист одного із західних перестраховиків, який є одним із лідерів перестрахування української «Зеленої карти». Так ось він обурений такими намірами. Його шокувала поява в країні, яка себе називає цивілізованою європейською державою, таких ідей, які можуть перекреслити всі зусилля з інтеграції українського страхового ринку в міжнародний. Захід вкрай стривожений такими подіями, які свідчать про те, що політика полізла в бізнес.

ОСЦПВ: «майбутнє ринку буде тоді чітко видно, коли на ньому залишиться не більше 25 компаній»

- Що зараз відбувається з ринком ОСЦПВ?

Динаміка ринку ОСЦПВ вказує на уповільнення зростання цього сегмента. Думаю, цього року він фінішує з нульовим показником.

- Чи вважаєте Ви за доцільне посилити умови роботи на ринку ОСЦПВ для страховиків, які не виконують свої зобов'язання перед клієнтами?

Це однозначно доцільно. Ні для кого не секрет, що якщо попросити різних керівників ринкових страхових компаній сказати, яким 15-20 страховикам у МТСБУ вони довіряють, то список у всіх буде однаковий. Решта гравців несуть пряму загрозу існуванню ринку ОСЦПВ, та й в цілому всьому страховому ринку. Тому необхідно посилити контроль у даному сегменті. Агентська мережа раніше працювала на 15-20% комісійних, зараз не хоче чути про менш ніж 40-45% - це вже не бізнес. Я вважаю, що майбутнє ринку буде тоді чітко видно, коли на ньому залишиться не більше 25 компаній.

- Як Ви ставитеся до практики прямого врегулювання по ОСЦПВ?

Це той перший крок, який дозволив би вивести на вищий рівень якість обслуговування, а не комісійні та ціну поліса. Клієнт би задумався, де йому «автоцивілку» купувати.

- Наскільки активно зараз застосовується європротокол?

Слабо застосовується, система практично не працює. У кожній з великих компаній, думаю, за весь час дії європротоколу набереться з десяток врегульованих з його допомогою подій. Причини - недовіра страхувальників один до одного, до страхових компаній, до ДАІ. Досі тим, хто здає на права, кажуть, що водій під час ДТП у жодному випадку не повинен покидати місце аварії. При цьому жодної іншої інформації водіям не надходить, а слова страховиків ніхто не сприймає всерйоз. Адже людина в формі завжди викликає якщо не повагу, то страх. Тому до того часу, поки ДАІ не почне масово пропагувати європротокол (а це їй на сьогоднішній момент абсолютно не потрібно), майбутнє системи буде залишатися туманним. До речі, в Росії застосування європротоколу теж рідкість, хоча вони стартували на три роки раніше.

«Княжа» і «ТАС» - принципова відмінність

- Ви вже 3 місяці очолюєте СК «Княжа». Чому пішли з СГ «ТАС»?

Десь я читав про теорію п'ятирічного періоду - раз у п'ять років потрібно міняти компанію. Особливо це стосується керівних працівників, оскільки їм часто стає шкода що-небудь міняти в процесах, які вони довго і наполегливо створювали. Зі Страховою Групою «ТАС» я пройшов всі ринкові стадії розвитку компанії (Д.ГРИЦУТА з травня 2007 року по лютий 2012 року - голова правління СГ "ТАС" - ред.). Якщо говорити про причини, то, напевно, було бажання акціонера компанії щось змінити. Не виключено, що і якісь персональні мотиви теж мали місце.

- Чим СК «Княжа» відрізняється від СГ «ТАС»?

Компанія така ж мережева, але є принципова відмінність. В СГ «ТАС» страховий портфель досить диверсифікований, а основні бізнес-процеси вже модернізовані. У СК «Княжа» ці питання ще на порядку денному. Для мене сьогодні найважливіше - змінити ставлення людей до СК «Княжа» як компанії, яка спеціалізується виключно на продажу «Зеленої карти» і ОСЦПВ. За підсумками 2011 року, понад 80% припадало на транспортні послуги у сфері страхування з перевагою «Зеленої карти». Компанія - лідер на цьому ринку (у 2011 році і в першому кварталі 2012 року), що абсолютно не радує. Ми будемо міняти структуру страхового портфеля, для чого розбудовуємо мережу і модернізуємо всі бізнес-процеси. Також ми працюємо над створенням нового іміджу. Тобто, по суті, мова йде про створення нової компанії.

- Як взаємодієте з іншими українськими компаніями, що входять в Vienna Insurance Group (VIG)?

Наприклад, від СК «Українська страхова група» (УСГ) ми відрізняємося спеціалізацією. «УСГ» більш корпоративно орієнтована компанія, яка розвиває бізнес в основному у Києві та ряді інших великих міст. Тому ми доповнюємо один одного. СК «Глобус» більше схожа за структурою на СК «Княжа», але ні взаємин, ні конкуренції в нас немає. СК «Глобус» присутня в більшій мірі на кордоні, ми з кордону потихеньку йдемо. З боку акціонерів йде натиск на мультибрендовий розвиток бізнесу, це - специфіка роботи VIG.

- Тобто, про можливе об'єднання СК «Глобус» і СК «Княжа» вже не йдеться?

Зараз в Україні будь-яке об'єднання компаній до зростання бізнесу не призведе. Один плюс один буде півтора, і це в кращому випадку.

- Яка на сьогодні ймовірність виходу на ринок України нових гравців і відходу з нього іноземних компаній?

Я думаю, що очікувати виходу на ринок нових страховиків зараз не випадає. Ходять навколо нього пара-трійка гравців, але не наважуються ввійти. Є ще ряд компаній, що вже працюють на ринку, які придивляються до покупки компаній, аби збільшити свою частку присутності. Але, в цілому, ситуація не зміниться протягом найближчих кількох років. Що стосується виходу з ринку, то на цей крок можуть піти акціонери компаній зі слабкими позиціями, які не входять до числа лідерів. У розвиток таких компаній потрібно вкладати великі кошти, до чого в сьогоднішніх економічних умовах акціонери не готові.

- Дякую за розмову

Розмовляв Олексій Савченко (УНІАН)