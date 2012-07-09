Світовій економіці прогнозують «ідеальний шторм» у 2013 році

Варшава. Американський експерт, котрий передбачив cвітову фінансову кризу 2008 року, Ноель Рубіні вважає останні макропоказники з Китаю та США, а також боргові проблеми Європейського союзу підтвердженням реалізації сценарію "ідеального шторму" в світовій економіці в 2013 році.

Про це повідомляє американський бізнес-канал CNBC з посиланням на сьогоднішній запис Рубіні у його твітері.

Телеканал нагадав, що у травні Рубіні назвав чотири елементи, котрі спричинять чергову кризу в глобальній економіці в 2013 році.

Серед них він назвав послаблення американської економіки, боргові проблеми низки європейських держав, спадок темпу розвитку ринків, що розвиваються (emerging markets) - у першу чергу Китаю - та військовий конфлікт в Ірані.

"Сценарій "ідеального шторму" 2013 року, про який писав місяць тому, розгортається", - написав він, у понеділок.

CNBC нагадала, що оприлюднені сьогодні дані про інфляцію в Китаї свідчать про значно швидше "охолодження" китайської економіки, ніж очікувалося раніше, а дані про працевлаштування в США у червні показують слабкий ріст вже четвертий місяць поспіль.

Рубіні, слова якого наводить американський канала, відзначає, що провідні центрбанки світу не мають більше важелей, аби стимулювати розвиток економіки, як вони це робили в 2008 році.

Довідка УНІАН. 53-річний Ноель Рубіні, котрий викладає в Stern School of Business в Нью Йорку, став відомим завядки своїм прогнозам про колапс ринку нерухомості у США, яка приведе до світової фінансової кризи, що дійсно сталося восени 2008 року.

За його негативні прогнози розвитку світової економіки економіст отримав кличку "Доктор загибель" (Dr. Doom).