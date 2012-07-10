Перший транш допомоги банкам Іспанії може бути надано вже у другій половині липня

Перший транш допомоги банкам Іспанії обсягом 30 млрд євро може бути надано вже у другій половині липня, повідомив в ніч на вівторок глава Єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

За його словами, кредити будуть надані на термін до 15 років.

Як повідомляє Reuters, за підсумками засідання в понеділок Єврогрупа також погодила пропозицію Єврокомісії про перенесення дедлайну щодо скорочення дефіциту бюджету Іспанії до рівня 3% ВВП з 2013 року на 2014 рік.

Відповідно до пакту стабільності і зростання, чинного в ЄС, дефіцит бюджету кожної з країн Євросоюзу не повинен перевищувати 3% ВВП, передає «Газета.Ru».