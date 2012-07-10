Сьогодні набирає чинності закон про реструктуризацію заборгованості єдиного соцвнеску

У вівторок, 10 липня, набирає чинності закон, що передбачає внесення змін до Закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо стимулювання сплати поточних платежів і погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України (ПФУ).

Текст відповідного закону (регістр. №10028 від 9 лютого 2012 року) оприлюднено в газеті «Урядовий кур’єр» (№120 від 10 липня ц.р.).

Зокрема, в Закон «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» внесено такі положення: платникам, які протягом 6 місяців із дня набрання чинності цього закону подали відповідну заяву до ПФУ, надається право розстрочки сум заборгованості зі сплати страхових внесків за період до 31 грудня 2010 року у випадку, якщо на день подачі заяви у платника немає заборгованості зі сплаті єдиного внеску. Заборгованість зі сплаті страхових внесків підлягає сплаті рівними частинами протягом 24 календарних місяців, починаючи з дня подачі заяви до ПФУ.

Фонд, у свою чергу, в 10-денний термін після подачі заяви укладає з платником договір про розстрочку заборгованості, який може бути розірваний у випадку, якщо платник порушує умови сплати страхових платежів.

Крім того, закон передбачає, що штрафи і пеня, нараховані й несплачені, або які підлягають нарахуванню, можуть бути списані у випадку, якщо платник згідно з угодою погасить заборгованість за страховими платежами і не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У пояснювальній записці до закону, розміщеної на офіційному сайті Верховної Ради, зазначається, що сума заборгованості зі сплати страхових платежів до бюджету ПФУ на 1 листопада 2011 року становила 1,783 млрд грн, за фінансовими санкціями - 474,6 млн грн, заборгованість економічно активних підприємств становила 696,9 млн грн, за фінансовими санкціями - 247,7 млн грн.