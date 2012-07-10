Торги на міжбанку у вівторок відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0950/8,1020 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2456/0,2460, котирування з євро-гривні відкрилися на наступних позиціях – 9,9535/9,9640. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар дещо впали – 1,2297/1,2299 (понеділок - 1,2302/1,2305). Нацбанк на ринок не виходив.

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