З 11 липня запрацюють нові правила виплат вкладів радянського Ощадбанку

З 11 липня набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», що передбачає перереєстрацію вкладників Ощадбанку СРСР.

Текст закону (реєстр. № 10335 від 17 квітня 2012 року) опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» №120 від 10 липня 2012 року.

Документом передбачається проведення компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР і власникам цінних паперів у готівковій або безготівковій формі через установи «Ощадбанку» після внесення даних про них до системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян».

Також закон визначає, що компенсація громадянам здійснюється не тільки в грошовій формі за рахунок держбюджету, а й в інших формах. Так, у разі смерті спадкоємці або особи, які взяли на себе організацію похорону, можуть за пред'явленням ощадної книжки одержати в «Ощадбанку» частину проіндексованого внеску для організації похорону. Розмір компенсації визначає Кабінет міністрів, він не може бути нижче за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Внески будуть відшкодовані близько 6 млн. громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для отримання компенсації громадяни мають перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», в системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження більш як 11,8 млн. громадян України, з яких тільки близько 6,16 млн. осіб вже одержали компенсацію в межах 1000 гривень.