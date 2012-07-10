ЄС дав Іспанії термін для зниження бюджетних витрат і виходу з кризи до 2014 року

Міністри фінансів єврозони вирішили дати Іспанії додатковий рік на досягнення обумовленого скорочення дефіциту в обмін на подальше зниження бюджетних витрат, повідомляє Reuters.

Керівники мінфінів також розробили деталі програми допомоги проблемним банкам Мадрида.

Ці рішення були прийняті для того, аби не дати Іспанії попросити про повноцінну допомоги її економіці. Такий поворот подій обмежить кредитоспроможність фонду допомоги Європи та поглибить боргову кризу.

"Єврогрупа підтримує недавно прийняту Єврокомісією рекомендацію продовжити термін корекції надмірного дефіциту Іспанії на один рік, до 2014 року", - йдеться в заяві міністрів.

Остаточна сума допомоги постраждалим іспанським банкам так і не була встановлена, але ЄС визначив максимальну суму в 100 мільярдів євро ($ 123 млрд), при цьому близько 30 мільярдів євро будуть доступні вже до кінця липня, якщо в них з'явиться термінова необхідність.

Остаточна угода про кредит буде підписана в 20-х числах липня, сказав на прес-конференції голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

Одним із ключових рішень, якого чекали інвестори, стала угода про те, що коли єдиний європейський банківський регулятор буде створено наступного року, фонд допомоги єврозони зможе безпосередньо надавати гроші іспанським банкам, не вимагаючи державних гарантій.

Під час довгих переговорів міністри зробили кілька призначень, які давно відкладали.

Але вони не домоглися видимих успіхів, обговорюючи можливість фондів допомоги єврозони втручатися в ринки облігацій, щоб знижувати стрімко зростаючу прибутковість бондів проблемних країн.

Міністри знову призначили Юнкера своїм головою на новий термін до 2,5 років, хоча він сказав, що має намір піти у відставку в кінці цього року або початку наступного.

Вони також призначили іншого люксембуржця, Іва Мерша, на вакантну посаду у виконавчій раді Європейського центробанку і обрали німця Клауса Реглінга главою постійного фонду допомоги Європейського механізму стабільності, який почне роботу в кінці липня.