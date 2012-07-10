Ліквідність банків все ще недостатня для відновлення попиту на ОВДП - експерти

Рівень ліквідності українських банків все ще недостатній для відновлення попиту на пропоновані Міністерством фінансів України облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в щоденному огляді ринків, підготовленому аналітиками "ІНГ Банк Україна».

«Помірне зростання ліквідності банківської системи - за тиждень на 16,3% до 21,4 млрд грн (за практично незмінного обсягу вкладень у депозитні сертифікати НБУ в 400 млн грн) навряд чи якось вплине на результати аукціону», - говорять аналітики.

Вони відзначають, що такого обсягу ліквідності, як і раніше недостатньо для відновлення ринкового попиту, оскільки ставки на грошовому ринку залишаються високими.

«Ставка за кредитами «овернайт» залишається на рівні 11,0%, тоді як вартість одномісячних кредитів становить як мінімум 21,0%», - відзначають в «ІНГ Банк Україна».

Також повідомляється, що конфігурація кривої прибутковості вторинного ринку ОВДП за тиждень практично не змінилася, засвідчуючи «про відсутність підстав для ринкового попиту, оскільки різниця між ставками первинного та вторинного ринків залишається високою - на рівні близько 500 б.п.».

«На найближчих аукціонах уряд, очевидно, не буде залучати додаткове фінансування. Зважаючи на вищевикладене ми вважаємо, що на сьогоднішньому аукціоні не буде неринкових угод, і його результати будуть аналогічні нульовим результатами попереднього аукціону», - говорять аналітики.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на аукціоні з продажу ОВДП був відсутній попит на урядові папери, не була подана жодна заявка.

Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планують провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. У результаті продажу на первинних аукціонах ОВДП, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень 2012 надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.