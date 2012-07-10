Бізнес стримано оцінює перспективи своєї діяльності в найближчі 12 місяців - НБУ

Представники бізнесу стримано оцінюють перспективи зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Національним банком України.

Нацбанк зазначає, що інфляційні очікування респондентів на наступні 12 місяців стрімко знижувалися другий квартал поспіль і досягли мінімального рівня за час проведення опитувань.

При цьому повідомляється, що зростання споживчих цін, на думку респондентів, в основному обумовлене зростанням витрат на виробництво, зокрема високими цінами на енергоносії.

Також зазначається, що очікування респондентів щодо курсу гривні до долара США в наступні 12 місяців стабілізувалися на рівні минулого кварталу.

Як повідомляє Нацбанк, респонденти покращили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств, загалом по економіці він оцінюється позитивно. «За оцінками респондентів, рівень залишків готової продукції збільшився й дещо перевищив рівноважний, що є стримуючим чинником зростання цін. Інтенсивність використання виробничих потужностей загалом по економіці збільшилася», - говорять в НБУ.

Згідно з результатами опитування, індекс ділових очікувань підприємств у II кварталі 2012 року зріс до 119,7%, порівняно з 119,3% у I кварталі. Так, покращилися прогнози респондентів щодо інвестиційної діяльності й збільшення кількості працівників у наступні 12 місяців. Продовжилося сезонне підвищення очікувань респондентів на наступні три місяці за всіма основними параметрами економічної активності.

«Переважна більшість респондентів значно знизили очікування щодо зростання цін на товари й послуги, які купує підприємство, і на продукцію власного виробництва, що свідчить про продовження тенденції зниження цінового тиску в економіці. Зростання виробничих витрат, на думку респондентів, також продовжиться меншими темпами. Респонденти вважають, що найвпливовішими чинниками зміни початкових цін підприємств є зростання цін на енергоносії й на сировину і матеріали. Водночас вплив обмінного курсу й рівня процентної ставки за кредитами залишається незначним», - зазначили в Нацбанку.

Також повідомляється, що за очікуваннями респондентів у наступні три місяці потреба в позикових коштах зростатиме. Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зросла. Серед них найбільшою залишалася частка тих, хто планує брати банківські кредити в гривні.

Довідка УНІАН. В опитуванні взяли участь 1 211 підприємств з усіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

Індекс ділових очікувань - агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, розрахований за балансами відповідей респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємства й майбутньої економічної активності.