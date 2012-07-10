Активи українських банків у червні зросли на 2,3%

Активи українських банків у червні 2012 р. зросли на 2,3%, з початку ц.р. - збільшилися на 4,6%, - до 1,107 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця збільшилися на 1,8% - до 1,252 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 66,5%, вкладення в цінні папери - 8,3%, кореспондентські рахунки в інших банках — 5,9%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,2%, основні засоби і нематеріальні активи — 4,5%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 2,3% - до 942,4 млрд грн, з яких кошти фізичних осіб становили 337,9 млрд грн, або 35,9%, кошти суб'єктів господарювання — 173,9 млрд грн, або 18,5%, міжбанківські кредити і депозити — 164,4 млрд грн, або 17,4%.

Капітал банків у червні збільшився на 2,5% - до 164,7 млрд грн і становив 14,9% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 2,2% - до 179,5 млрд грн.

Станом на 1 червня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.