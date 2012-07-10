Рівень довіри інвесторів до України залишається стабільно низьким

У II кварталі 2012 року індекс інвестиційної привабливості України залишився майже на такому ж низькому рівні - 2,19 балів із п'яти можливих - порівняно з 2,18 у I кварталі.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації, з посиланням на результати дослідження настроїв інвесторів, яке проводиться за підтримки компанії InMind із 2008 року.

Згідно з повідомленням, рівень привабливості країни для інвесторів продовжує знаходитися на найнижчих позиціях за всю історію дослідження.

На думку респондентів - 115 топ-менеджерів компаній-членів ЄБА, основними причинами стабільно низького рівня інвестиційної привабливості країни є посилення тиску на бізнес із боку владних структур, фаворитизм, складне адміністрування податків і корупція.

Серед нечисленних позитивних моментів були названі: будівництво інфраструктурних об'єктів, пов'язане з чемпіонатом Євро-2012, підвищення репутації країни на світовій арені після успішного проведення чемпіонату, певне покращення митних процедур у контексті ухвалення нового Митного кодексу. «Але говорити про радикальні зміни на кращий ще зарано», - зазначають в Асоціації.

Відповідаючи на запитання про негативні зміни, які відбулися за останні три місяці в інвестиційному полі України, 17% опитаних назвали тиск на бізнес із боку влади, 13% поскаржилися на фіскальну політику й оподаткування, причому особливо проблемними залишаються питання відшкодування ПДВ і перенесення збитків минулих періодів. 16% відзначили непередбачуваність регуляторної політики, загальну нестабільність, конфлікт із опозицією та незрозумілий вектор зовнішньої політики України.

Коментуючи позитивні зміни в інвестиційному кліматі за останні 3 місяці, практично три чверті опитаних (73%) відзначають відсутність таких зрушень. 10% інвесторів назвали позитивним моментом проведення Євро-2012, а саме будівництво інфраструктурних об'єктів, інформування міжнародного співтовариства про Україну, успішний прийом туристів. 7% вважають позитивними змінами продовження спрощення певних митних процедур. 6% повідомили про позитивні зміни в певних галузях: нафтогазовидобувній сфері (3%) й IT-бізнесі (3%). 3% інвесторів як і раніше вважають позитивним утримання стабільного курсу національної валюти. На подальше спрощення податкових процедур указують 2% експертів ринку.

Також повідомляється, що декілька нових питань у рамках опитування стосувалися впливу законодавчої реформи, а саме нових Митного і Кримінально-процесуального кодексу, змін до Податкового кодексу й поправки до Закону про дозволи, на умови ведення бізнесу. Переважно негативні оцінки впливу інвестори дали змінам до Податкового кодексу (19% позитивних оцінок проти 49% негативних) і новому Кримінально-процесуальному кодексу (15% позитивних оцінок проти 29% негативних).

Водночас, Митний кодекс і поправки до Закону про дозволи отримали переважно позитивні оцінки (36% позитивних проти 23% негативних і 33% позитивних проти 17% негативних відповідно).

«Це дослідження показує, що європейські компанії й члени Асоціації не відчули реального покращення бизнес- та інвестиційного клімату в Україні за останні місяці. Я не здивований, але водночас розчарований, адже багато питань усе ще залишаються невирішеними, незважаючи на постійні заклики до дії з боку ЄС і ЄБА, а також зобов'язання, прийняті українським урядом для покращення бізнес-клімату», - зазначив посол, голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

Він зазначив, що в ході опитування виявлено багато проблем, які довгий час залишаються невирішеними, - такі, як відшкодування ПДВ, корупція й тиск на компанії з боку державних органів. «Якщо українська влада хоче збільшити приплив іноземних інвестицій, у чому є безумовна необхідність, - то вона повинна прислухатися до бізнес-спільноти й вжити заходи для вирішення ключових проблем бізнесу найближчим часом» - підкреслює голова представництва ЄС в Україні.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), неурядова організація, що об'єднує близько 900 європейських, міжнародних і вітчизняних компаній, які працюють в Україні.

ЄБА була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була Європейська комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні й налагодженні двосторонніх відносин Україна-ЄС. Зважаючи на пріоритети України щодо євроінтеграції в Європейський союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження відносин європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу й залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави.

Оцінка індексу інвестиційної привабливості України проводиться ЄБА за підтримки дослідницької компанії InMind. Індекс розраховується на основі регулярного моніторингу оцінок інвестиційного клімату України першими особами компаній-членів Асоціації.