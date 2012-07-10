Податкова у ІІІ кварталі зменшить кількість планових перевірок

Державна податкова служба України у ІІІ кварталі планово перевірить лише 1,7 тис. підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДПСУ.

Згідно з повідомленням, порівняно з ІІ кварталом кількість підприємств, які потрапили до плану-графіку документальних перевірок на липень-вересень, зменшилася на 300 суб’єктів господарювання. У минулому кварталі було перевірено 2 тис. підприємців.

На думку експертів податкової, такі цифри є результатом удосконалення процедури планування перевірок. «Сьогодні концентрація податкової уваги зосереджується виключно на ризикових підприємствах. Це дало змогу протягом першого півріччя включати щоквартально до планових документальних перевірок не більше 2 тис. підприємств, а у третьому навіть зменшити їх до 1,7 тис.», - зазначають у ДПСУ.

Загалом у 2012 році плановими перевірками буде охоплено не більше 8 тисяч суб’єктів господарювання.