З 11 липня запрацюють зміни щодо виплати вкладів Ощадбанку СРСР (доповнено)

З 11 липня набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», що передбачає перереєстрацію вкладників Сбербанку СРСР.

Текст закону (реєстр. № 10335 від 17 квітня 2012 року) опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» №120 від 10 липня 2012 року.

Документом передбачається проведення компенсації вкладникам Сбербанку СРСР і власникам цінних паперів у готівковій чи безготівковій формі через установи «Ощадбанку» після внесення даних про них до системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян».

Також закон визначає, що компенсація громадянам здійснюється не тільки в грошовій формі за рахунок держбюджету, а й в інших формах. Так, у разі смерті вкладника спадкоємці або особи, що узяли на себе організацію похорону, можуть після пред'явлення ощадної книжки одержати в «Ощадбанку» частину проіндексованого вкладу для організації похорону. Розмір компенсації визначає Кабінет міністрів, він не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак, як роз'яснили в "Ощадбанку", ця норма набуває чинності з 1 січня 2013 року.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року розпочалися виплати вкладникам радянського Сбербанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади будуть відшкодовані близько 6 млн громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для отримання компенсації громадяни мають перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», у системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесені дані про знецінені заощадження понад 11,8 млн громадян України, з яких тільки близько 6,16 млн осіб вже одержали компенсацію в межах 1000 гривень.