Торги доларом на міжбанку у вівторок закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0950/8,1020, на 12:00 ціни піднялися - 8,0980/8,1005. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1010/8,1050 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2456/60, на 12:00 ціни зросли до позначок 0,2468/72. На час закриття ціни становили 0,2474/78. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 32.7350 (-0.2050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар рухалися у діапазоні 1,2263/1,2333. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 9,9535/9,9640, на 12:00 ціни піднялися до позначок 9,9731/9,9802. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівнів 9,9509/9,9598.

Як повідомив агентству УНІАН дилер комерційного банку з іноземним капіталом, Нацбанк сьогодні на ринок не виходив.