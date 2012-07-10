Fitch підтвердило рейтинги України на рівні "B" зі "стабільним" прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті на рівні "B" зі "стабільним" прогнозом, говориться в повідомленні агентства.

Також Fitch підтвердило короткостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні "B" і рейтинг країнової стелі України на рівні "B".

Підтвердження рейтингів, говориться в повідомленні агентства, відображає тонкий баланс у галузі зовнішнього фінансування. Валютні резерви Національного банку України були стабільними в період з січня по квітень 2012 року на рівні близько 31 млрд дол. (що відповідає трьом місяцям від платежів за рахунком поточних операцій), а потім сталося зниження в травні й червні, яке частково було викликано великими виплатами за зовнішнім боргом. Тиск на резерви, за прогнозом Fitch, може знову виникнути з 3-го кварталу 2012 року.

Fitch чекає, що дефіцит рахунку поточних операцій досягне 6% ВВП у 2012 році, проте основний тиск припадає на рахунок капіталу. Попит на іноземну валюту з боку населення, що призвело до скорочення резервів у 4 кварталі 2011 року, судячи з усього, посилився в червні та може ще підвищитися, повідомляє агентство.

Україна має один із найнижчих показників зовнішньої ліквідності серед суверенних емітентів, що рейтингуються Fitch: у 2012 році цей показник очікується на рівні 55%. На зовнішній борг приватного сектора припадає значна частка обслуговування боргу, проте на агрегованій основі рівні пролонгації після кризи становлять більш як 100%. Обмежена здатність країни рефінансувати зовнішній держборг, на думку агентства, створює ризики тиску на обмінний курс і зниження резервів.

Fitch повідомляє, що Україну чекають погашення і виплати відсотків МВФ у розмірі 6,4 млрд дол. у 2013 році, включаючи виплати і від уряду, і від НБУ. Fitch вважає, що уряд, ймовірно, знову вийде на ринки єврооблігацій і залучатиме фінансування від МВФ в 2013 році, що дозволить йому рефінансувати виплати, що належать МВФ, проте для цього доведеться піти на непопулярний захід: підвищити тарифи на газ для населення. Водночас, майбутні погашення боргу на зовнішніх ринках перебувають на відносно низькому рівні: 1 млрд дол. на частину 2012 року, що залишилася, і 1 млрд дол. в 2013 році.

Прогноз Fitch за обмінним курсом на кінець року відображає ризики девальвації, які можуть призвести до завищення валютного курсу з урахуванням крихкої довіри до гривні. У разі послаблення гривні підвищиться навантаження за зовнішнім боргом, включаючи держборг. Fitch відзначає, що більш гнучкий обмінний курс допоміг би Україні абсорбувати зовнішні потрясіння і пристосуватися до змін валютних курсів у торгових партнерів. Обмінний курс демонструє більш високу гнучкість з травня, дещо послабшавши щодо рівня після кризи в 8 грн/дол.

Fitch чекає, що зростання реального ВВП сповільниться до 2,4% в 2012 році, але відновиться до 3,5% у 2013 році. Економічні показники залежать від високоциклічного сталеливарного сектора, і зростання є чутливим до таких чинників, як спад у світовій економіці або шоки для зростання в єврозоні.

На думку агентства, нестійкі баланси банків роблять їх уразливими у разі девальвації або відновлення уповільнення економіки з потенційними витратами для держави, яка вже внесла до 9% капіталу до банків з 2009 року. Водночас, зважаючи на зниження доларизації кредитів і скорочення значущості зовнішнього фондування, ризик для банків у разі девальвації менший, ніж у 2008 році.

У повідомленні Fitch зазначається, що на уряд, очолюваний Партією регіонів, очікують парламентські вибори 28 жовтня 2012 року на тлі зниження популярності партії, яка, проте, як очікується, одержить більшість голосів. Це створить умови для посилення податково-бюджетної політики і дій за взятими на себе зобов'язаннями перед МВФ. Якщо в результаті виборів зменшиться керованість і здатність уряду робити необхідні політичні кроки, це може збільшити тиск на суверенний рейтинг.

Найближчим часом прогноз щодо рейтингів значною мірою залежатиме від здатності України витримувати зовнішні та внутрішні потрясіння і одержувати зовнішнє фінансування. Якщо фінансування від МВФ не буде одержано до початку 2013 року або не буде підвищено довіру достатньою мірою, щоб держава знову мала доступ до зовнішніх ринків на тривалий період, це може призвести до зменшення резервів і різкого падіння гривні. В цьому разі Fitch, ймовірно, знизить суверенний рейтинг. Успішне рефінансування і зміцнення в майбутньому державних фінансів можуть привести до позитивної рейтингової дії, відзначає Fitch.