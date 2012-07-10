Податкова міліція у І півріччі забезпечила надходження до бюджету понад 2 млрд грн

Діяльність податкової міліції спільно з іншими підрозділами податкової служби у першому півріччі цього року забезпечила надходження до державного бюджету понад 2 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової служби України, про це заявив перший заступник глави ДПСУ - начальник податкової міліції Андрій Головач на оперативній нараді за результатами роботи відомства у першому півріччі.

Також, за словами начальника податкової міліції, за шість місяців цього року було попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму понад 630 млн грн.

З незаконного обігу вилучено товарів на суму понад 432 млн грн, виявлено близько 2,6 тис. злочинів у сфері оподаткування, до суду направлено кримінальні справи по 1355 злочинах.

Як повідомляв УНІАН, діяльність податкової міліції у першому кварталі цього року забезпечила надходження до держбюджету на рівні 1,1 млрд грн.