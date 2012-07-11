Fitch підтвердило рейтинг США на найвищому рівні "AAA". Прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch в ніч на середу, 11 липня, підтвердило суверенний кредитний рейтинг США на найвищому рівні "AAA", прогноз по рейтингу як і раніше негативний, говориться в повідомленні агентства.

"При відсутності істотних несприятливих подій Fitch не планує приймати рішення щодо негативного прогнозу до кінця 2013 року", - пише агентство.

Негативний прогноз, за ​​даними агентства, відображає ризики, пов'язані з браком політичної узгодженості в питаннях, пов"язаних з забезпеченням скорочення дефіциту бюджету США. Зокрема, тиск на короткостроковий економічний прогноз робить невизначеність щодо політики в галузі податків і витрат, передає РІА "Новости".

Fitch також підтвердило граничний державний рейтинг США на рівні "AAA" і короткостроковий рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті "F1 +".

Підтвердження рейтингу США "AAA" агентство пояснює диверсифікованістю і високим рівнем розвитку американської економіки. У той же час негативний прогноз відображає ризики, пов'язані з узгодженням заходів щодо скорочення держборгу США. Крім того, на рішення Fitch залишити прогноз негативним впливає і боргова криза в Європі.